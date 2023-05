Warum ein 18-jähriger Weltmeister seine Goldmedaille zerstörte

In dem Kurzfilm vom rumänischen Medizinlaborunternehmen MedLife wird das Band der Goldmedaille über 200m Kraul abgeschnitten. Die Medaille wird dann in eine Maschine gelegt, in der sie geschmolzen wird. Aus dem Edelmetall wurden mehr als 100 Anstecknadeln in Form von Schleifen geformt, die als Symbol für den Kampf gegen Krebs bei Kindern gelten. Vergeben wurden diese Schleifen an Kinder, die Krebs besiegt haben.

"Hoffnung ist immun gegen Krebs", sagt Popovici in seinem Instagram-Post.