Vorteile für die Großen, Schweigegeld für die Kleinen

Aus für Gruppenmodus

Ab dem nächsten Champions-Jahr wird die Kluft arm-reich noch breiter. Dann ist der Gruppenmodus auf Wunsch der Großen Geschichte. Dann trifft ein CL-Starter nicht mehr in Hin- und Rückspielen auf drei Gegner, sondern bestreitet je ein Spiel gegen acht Gegner. Dann sollen per Liga-System Zufallsaufsteiger verhindert werden. Dann werden Verbände, deren Klubs in der Vorsaison am besten abschnitten (aktuell die Premier League und Spaniens La Liga) mit gar fünf Klubs in der Königsliga vertreten sein.

Auch in Europa- und Conference-League wird der Gruppenmodus abgeschafft. Auch dort wird es zu noch mehr Spielen und zu noch mehr umweltbelastender Fliegerei kommen.

Den vielen für keinen der drei Bewerbe qualifizierten Vereinen wird die UEFA sieben statt der bisherigen drei Prozent ihrer Einnahmen überlassen. 308 statt 175 Millionen...

Als Schweigegeld dafür, dass die Kleinen sportlich immer weniger mitzuplaudern haben.