Vorentscheidung bei der Tour de France im Zeitfahren

Am Mittwoch geht es von Saint-Gervais Mont-Blanc ├╝ber 165,7 Kilometer nach Courchevel. Dabei geht es ├╝ber das Dach der Tour, den Col de la Loze mit einem 28,1 Kilometer langen und vor allem auf den letzten f├╝nf Kilometern sehr steilen Anstieg. Hier m├╝sste Vingegaard einbrechen, damit Pogacar noch eine Chance auf den dritten Gesamtsieg nach 2020 und 2021 hat. Die Tour endet am Sonntag in Paris.