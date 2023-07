Tour de France: Felix Gall nach dem nächsten Husarenritt in den Top Ten

Kletterpartien

Nach etwa 23 Minuten wurde das Rennen fortgesetzt. Fünf Anstiege, 4.200 Höhenmeter und im Finale eine anspruchsvolle Abfahrt ins Tal – es wurde hart. Weil Pogacar am Freitag den Rückstand auf Jonas Vingegaard verkleinern konnte, war gestern Jumbo-Visma, das Team des Gesamtführenden, extrem aktiv. Sie trennten auf der Fahrt auf den vorletzten Berg die Spreu vom Weizen. Der Österreicher Felix Gall war beim Weizen, sprich in der Spitze der 17 Fahrer. Allerdings riss er auf der Abfahrt ab, konnte aber vor der letzten Steigung zur Spitzengruppe aufschließen, in der sich Landsmann Großschartner zur Unterstützung von Pogacar befand.

Und dann ging es los in die letzten zwölf Kilometer hinauf zum Col de Joux Plane samt enger Abfahrt ins Ziel nach Morzine. Dabei übernahm das Pogacar-Team das Tempo, weshalb der Slowene gleich zwei Helfer, inklusive Großschartner, verlor.