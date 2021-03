Warum Österreichs Olympia-Sportler bald geimpft werden sollen

In Fukushima startet am Donnerstag der olympische Fackellauf. Knapp vier Monate wird das olympische Feuer quer durch Japan unterwegs sein, ehe dann am 23. Juli in Tokio die 32. Sommerspiele eröffnet werden. Das Motto des Fackellaufs könnte passender nicht sein: „Hoffnung erleuchtet unseren Weg.“

Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie. Hoffnung, dass die Olympischen Spiele in Tokio mit einjähriger Verspätung über die Bühne gehen können. Hoffnung, dass Corona nicht zum großen Spiele-Verderber wird.