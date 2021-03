Nach Sexismus-Skandal: Olympia-Ausrichter Japan hat ein Problem

Man kann dem Internationalen Olympischen Comité (IOC) viel vorwerfen. Korruption etwa oder Versagen im Kampf gegen Doping. Doch bei einem Thema ist die olympische Bewegung im positiven Sinne vorn dabei: Im Rahmen der Agenda 2020 hat sie sich Geschlechtergleichheit zum Ziel gesetzt – und sie ist drauf und dran, dieses Ziel zu erreichen. 45 Prozent beträgt bereits der Frauenanteil bei den Funktionären, und bei den Spielen im Sommer im Tokio sind 48,8 Prozent der Quotenplätze für Athletinnen reserviert – Rekord.

Zu diesem Bild passt es ganz und gar nicht, dass die Veranstalter der Spiele in Japan von einem Sexismus-Skandal in den nächsten tappen. Der Tiefpunkt wurde am Donnerstag erreicht: Hiroshi Sasaki, Kreativdirektor der Spiele, musste zurücktreten. Denn der hatte die Idee geboren, die korpulente 33-jährige Künstlerin Naomi Watanabe bei der Eröffnungsfeier als Schwein verkleidet auftreten zu lassen. In einem rosafarbenen Kostüm sei sie dann „Olympig“ (Olympia-Schwein), hatte der 66-Jährige gewitzelt.