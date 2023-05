Vor 20 Jahren: Als Werner Schlager Tischtennis-Geschichte schrieb

Dabei war Werner Schlager mit gemischten Gefühlen nach Paris gereist. Bei den Europameisterschaften in Courmayeur knapp sechs Wochen zuvor lief es im Doppel zwar gut (Gold im Mixed, Bronze im Herrendoppel), im Einzel setzte es aber schon in Runde drei eine überraschende Niederlage gegen Philipp Gatien.

Es begann in Paris mit Siegen über Segun Toriola, Abwehr-Ästhet Koji Matsushita und Slobodan Grujic. Schon bei diesen Siegen zeigte sich, dass die Nummer sechs des Turniers in guter Verfassung war – sowohl spielerisch, als auch ganz besonders mental. Im Achtelfinale kam dann die erste wirklich große Herausforderung: Kim Taek Soo. Wie gegen Toriola war gegen den Koreaner Satz eins zwar im Eiltempo weg, Schlager steigerte sich aber von Ball zu Ball und blieb – unterstützt vom französischen Publikum – in sechs Sätzen siegreich. Erstmals kam das Gefühl auf, die Franzosen hatten in Schlager ihren neuen Liebling gefundem.