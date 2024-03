Christina Schweinberger ist eine Sportlerin, die sehr viel reflektiert und sich selbst immer wieder hinterfragt. Auch in Momenten, in denen es eigentlich keinen Grund gäbe, sich den Kopf zu zerbrechen.

„Ich habe danach den Druck verspürt, dass ich diese Leistung wiederholen muss und zeige, dass es kein Zufall war“, erzählt Christina Schweinberger. Umso wichtiger war für sie der Gewinn der EM-Bronzemedaille im Einzelzeitfahren. „Ich war danach richtig erleichtert.“

Diese Selbstzweifel lassen sich freilich nicht so leicht abschütteln. Sie hängen irgendwie an ihrem Hinterrad und rufen sich bei jeder Gelegenheit in Erinnerung. Auch nach der Winterpause stand die 27-Jährige bei den ersten Rennen angespannt am Start. „Ich war sehr nervös, weil ich nicht wusste, wie gut ich bin. Es hilft extrem, wenn die ersten Rennen positiv verlaufen. Ich weiß jetzt wieder, dass ich vorne mitfahren kann.“