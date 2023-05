Vienna Padel Open: Ein Ritterschlag für Österreichs größtes Turnier

Es kann kein Nachteil sein, wenn man eine Sportart bewerben will und dabei die absolute Weltspitze engagiert. Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gewannen in der Steffl-Arena die Nummer-eins-Duos. Arturo Coello aus Spanien und der Argentinier Augustin Tapia bauten ihre historische Siegesserie aus, das heuer noch unbesiegte Duo feierte seinen 37. Erfolg in Serie. Kurz zuvor hatten sich die topgesetzten Spanierinnen Ariana Sánchez und Paula Josemaria den Titel beim Vienna Padel Open.