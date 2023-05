Padel Open: Die Weltbesten spielen in der Steffl Arena auf

Ein richtiges Interview gab es immerhin für www.worldpadeltourtv.com. „Die ziehen das richtig professionell auf“, weiß Padel-Open-Turnierboss Dominik Beier. Er muss sich auch nicht verstecken, denn das Padel Open ist nicht nur im Lande das größte Turnier, sondern auch weltweit eine Nummer. Höher als Open-1.000-Veranstaltungen sind nur die Master-Turniere. Und auch dem Publikum gefällt es. „Im Vorjahr hatten wir 10.000 Besucher, heuer rechnen wir insgesamt mit 15.000. Am Mittwoch, am Österreicher-Tag, waren etwas mehr als 1.000 da“, sagt Beier. Naturgemäß sind die Lokalmatadore nach allerdings guten Leistungen schon ausgeschieden. „Die Spanier und Südamerikaner sind einfach noch stark.“

Die Gelder steigen auch im Padel. „Die Besten verdienen im Jahr mit Preisgeldern, Sponsoren und Ausrüstern schon bis zu 1,5 Millionen Euro“, weiß Beier. Einer davon ist der Argentinier Agustin Tapia, der auch da ist und im Gegensatz zu den Frauen sehr wohl Zeit für Wien hat: Am Freitag will er in die Votivkirche.