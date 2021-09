Video: Football-Fans retten fallende Katze mit einer USA-Flagge

College-Football ist in Nordamerika prinzipiell beliebt. Aber eine Meldung aus der Nacht auf Sonntag macht die Liga weit über den Tellerrand der Footballer hinaus bekannt.

Im Spiel der Miami Hurricanes gegen Appalachian State entwischte aus dem Oberrang der Tribüne eine Katze und hing mit einer Pfote an einem Seil. Die Fans auf der Tribüne darunter reagierten geistesgegenwertig und spannten eine USA-Flagge als Falltuch auf. Tatsächlich konnte sich das Tier bald nicht mehr halten und stürzte gut zehn Meter in die Tiefe. Zum großen Jubel aber genau in den Star-Spangled Banner.

Miami gewann die Partie 25:23, die Katze blieb unverletzt. Wie sie allerdings ins Stadion gekommen war, ist noch unklar.