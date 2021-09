Herzog: "Für mich war es ein besonderer Sieg - und ein glücklicher"

Auf das Freistoßtor von Grahovac zur 1:0-Pausenführung war die unerwartete Wende durch einen Kerschbaum-Freistoß und den späten Siegestreffer (mithilfe der VAR-Regel) durch Zwierschitz nach einem Corner und doch keinem Abseits gefolgt.

Grüner Fehlstart nach Pause

Rapid vergab die Chance auf den historischen zehnten Sieg in Folge gegen die Südstädter, eine Aufholjagd in der Liga und bessere Stimmung vor den ungleich schwierigeren Aufgaben gegen Genk und in Salzburg.

Für Didi Kühbauer war die fehlende Effektivität das Problem: „Wir waren schon in der ersten Hälfte überlegen, insgesamt waren wir klar besser. Wir haben uns alle mehr erwartet, aber den Sieg aus der Hand gegeben, weil trotz genug Chancen nicht das zweite Tor gelungen ist. Es war dann halt zwei Mal Metall – Stange und Latte.“

Das, was gegen Luhansk noch den Aufstieg in die Europa League gebracht hat, war laut Rapid-Trainer weg: „Ich werfe der Mannschaft nur vor, dass sie nicht das zweite Tor gemacht haben. Wir haben schon oft schlechter gespielt als in dieser Partie, aber gewonnen.“

Kämpferische Gäste

Auch Andreas Herzog hatte - trotz des ersten Auswärtssieges seiner noch jungen Bundesliga-Karriere - etwas auszusetzen: „Spielerisch können wir nicht zufrieden sein. Deswegen war es auch ein glücklicher Sieg. Das Spiel war zwischen einem Geburtstagsgeschenk und einem Herzinfarkt für mich.“