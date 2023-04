Verpatzter Start, starkes Finish: Golf-Ass Straka auf Masters-Rang 17

In der ersten Runde litten die Fans vor allem mit Superstar Tiger Woods. Der 15-fache Major-Sieger, der erst sein zweites Turnier in diesem Jahr bestreitet, hatte von Beginn an zu kämpfen und rettete am Ende eine 74er-Runde. Das bedeutete vorerst Rang 54. "Heute war der richtige Zeitpunkt, um die Runde unter Par zu spielen, und das ist mir nicht gelungen", zeigte sich der 47-Jährige selbstkritisch. Den Cut hat der fünffache Gewinner des begehrten "Green Jacket" beim Masters in seiner Karriere noch nie verpasst.

In den folgenden Tagen müssen die Golfer mit dürftigen Wetterbedingungen rechnen, für Freitag sind Regen und Gewitter vorhergesagt. Am Wochenende wird es zudem deutlich kühler in Augusta mit starkem Regen am Samstag und weiteren Schauern für die Finalrunde am Sonntag.