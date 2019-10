Verena Preiner: Der harte Kampf einer Siebenkämpferin

Nur gut, dass Verena Preiner nichts so leicht aus der Tartanbahn wirft und sie gelernt hat, ihre Ziele beharrlich zu verfolgen. Sonst wäre ihr wahrscheinlich so einiges vorenthalten geblieben: Angefangen von den Teilnahmen an den Weltmeisterschaften über den österreichischen Rekord bis hin zum Glanzstück ihrer Laufbahn: Den Gewinn der WM-Bronzemedaille im Siebenkampf.