Brittney Griner: Aus dem Straflager zurück auf den Basketballplatz

Februar 2022 – die zweifache Olympiasiegerin wurde am Moskauer Flughafen festgenommen, weil sie eine geringe Menge Cannabisöl in einer Vape-Patrone im Gepäck hatte. Ein russisches Gericht verurteilte Griner wegen illegalen Drogenbesitzes und versuchten Schmuggels zu neun Jahren Haft in einer Strafkolonie.

Ihre Geschichte wurde anfangs wochenlang totgeschwiegen, mit der Begründung, dass Russland die 32-Jährige damit nicht als politisches Druckmittel verwenden kann. Nach zehn Monaten in Haft einigten sich die beiden Länder im Dezember auf einen Gefangenenaustausch: Brittney Griner für den als Merchant of Death (zu Deutsch: Händler des Todes) bekannten Wiktor But.