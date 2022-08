Ungewisse Zukunft für NBA-Ass Pöltl: "Ich kann auch nur mitraten"

"Aus jetziger Sicht sind die Chancen ganz gut, dass ich bei den Spurs spielen werde nächste Saison", sagte Pöltl auf dem Flughafen Wien-Schwechat im Interview mit der APA - Austria Presse Agentur. "Ich kann auch nur mitraten, aber ich bekomme mehr und mehr das Gefühl, dass es vielleicht doch dabei bleiben wird. Zwischendurch war ich mir da nicht so sicher."

San Antonio hat mit Dejounte Murray seinen laut Pöltl "besten Spieler" an die Atlanta Hawks abgegeben - und dafür vor allem Zukunftsaktien erhalten. Sein Karriereziel eines NBA-Titels wird Pöltl bei den Spurs in den nächsten Jahren nicht realisieren können, das ist dem Wiener bewusst. "Wir werden als junge Mannschaft einige Schritte nach vorne machen müssen. Es ist eher Zukunftsmusik in San Antonio." In den nächsten zwei oder drei Jahren werde man nicht um den Titel spielen können. "Hoffentlich eher so in drei bis fünf Jahren."