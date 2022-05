Warum NBA-Profi Jakob Pöltl nicht "mehr Millionen rauskitzeln" will

So richtig angekommen ist Österreichs Bester noch nicht in der alten Heimat. Jakob Pöltl ist zwar am Dienstagabend in Wien-Schwechat gelandet, sein Gepäck aber steckt noch irgendwo auf dem Weg Richtung Europa fest. Selbst ein NBA-Star ist vor Unbill nicht gefeit, und so sitzt das Basketball-Ass aus Wien an der Alten Donau, ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Jogginghose müssen genügen.

Aber auf Luxus legt der 26-Jährige sowieso wenig Wert. Die Frage nach der Anreise zum inzwischen alljährlichen Medientermin beantwortet Jakob Pöltl mit „VW Golf“, und dass ein Sportler seiner Kragenweite nicht allgegenwärtige Werbefigur ist, das ficht den Center der San Antonio Spurs auch nicht weiter an. „Es gibt schon hin und wieder Anfragen, aber ich leg’ nicht viel Wert drauf, auf Plakaten zu sein. Die Prioritäten sind in Österreich halt andere als Basketball, und an dessen Stellenwert wird sich so schnell auch nicht viel ändern. Das liegt auch an den unterschiedlichen Zeitzonen, im Fernsehen werden die Spiele auch nicht übertragen.“