Steter Aufstieg in der NBA: Der beste Jakob Pöltl aller Zeiten

Zum Abschluss der regulären Saison gab es für die San Antonio Spurs und Jakob Pöltl zwar eine Niederlage, der Wiener zeigte aber erneut mit einem Double-Double an und blickt auf die bislang stärkste Spielzeit seiner Karriere zurück.

So hat Österreichs NBA-Pionier in der regulären Saison der stärksten Basketball-Liga der Welt 68 Spiele bestritten, in denen ihm im Schnitt 13,5 Punkte gelangen. Eine deutliche Steigerung zu den Vorjahren. In der letzten Saison waren es etwa 8,6 Punkte, bei seinem Debüt in der NBA bei den Toronto Raptors 2016/17 noch 3,1.