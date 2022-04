Double-Double zum Ende der Saison: So gut war NBA-Ass Pöltl noch nie

Die San Antonio Spurs haben die reguläre Saison in der National Basketball Association (NBA) am Sonntag (Ortszeit) mit einer Niederlage abgeschlossen. Sie verloren das Texas-Duell bei den Dallas Mavericks mit 120:130. Jakob Pöltl schrieb mit zwölf Punkten und zehn Rebounds zum 28. Mal im Spieljahr doppelt zweistellig an. Außerdem verbuchte der Center je einen Steal und Block in 28:40 Minuten Einsatzzeit.

Nach einer ausgeglichenen ersten Spielhälfte und einem daraus resultierenden 59:59-Pausenstand setzte sich Dallas im dritten Abschnitt bis auf 21 Punkte ab und entschied damit die Partie. Die Mavericks trafen 20 Dreipunkter bei 36 Versuchen, was auch Pöltl anmerkte. Er und sein Team würden sich nun auf das Play-in-Turnier freuen, fügte der 26-jährige Wiener hinzu. In der ersten Runde warten am Mittwoch auswärts die New Orleans Pelicans.