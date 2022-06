Jakob Pöltl: Was die Kleinen vom Größten lernen können

So sind die Mienen heiter in der Rundhalle in der Steigenteschgasse in Wien 22, dazwischen geht es konzentriert ans Handwerk. 22 Erwachsene kümmern sich um das Ganze in leistungsgerechten Gruppen, Aufnahmebedingung ist die Freude am Spiel. Und die Hoffnung ist, dass Jakob Pöltl mitgeholfen hat, dass er nicht der letzte österreichische Beitrag im nordamerikanischen Profi-Basketball bleibt.

Dann verabschiedet sich der Star zum Anfassen zur nächsten Gruppe. Der einzige Moment für ein „Neiiiiin“. Aber: Er kommt ja bald wieder.