Unfall von Ex-F1-Pilot Zanardi: Schäden am Auge festgestellt

Am Samstag-Abend gaben die Ärzte des Krankenhauses Santa Maria alle Scotte in Siena dann ein Update bekannt. So wurde Zanardis Zustand weiterhin als "ernst, aber stabil" bezeichnet. Zudem wurde darüber informiert, dass der Italiener bei seinem schweren Unfall eine Augenverletzung erlitten habe.

Ermittlungen gegen den Lkw-Fahrer

Es sei "wahrscheinlich, dass es visuelle Läsionen geben könnte", heißt es von Sabino Scolletta, dem Leiter der Notfallabteilung. Welches Auge betroffen ist, bzw. wie schwerwiegend die Situation ist, wurde allerdings nicht kommuniziert.