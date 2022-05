Und wieder jubelt ein Italiener beim 105. Giro d'Italia

Im Gedenken

Ein besonderes Zeichen setzte der Giro kurz vor dem Ziel mit der Befahrung der ehemaligen Morandi-Brücke in Genua, die 2018 eingestürzt war und inzwischen mit dem Namen Genova San Giogio wieder aufgebaut ist – zum Gedenken an die 43 Menschen, die damals ihr Leben verloren haben.

Am Freitag wird in Sanremo gestartet, über 150 Kilometer geht es nach Cuneo. 1.450 Meter Höhendifferenz gibt es vor allem durch den Colle di Nava, die einzige Bergwertung des Tages bei Kilometer 54. Caleb Ewan erspart sich diese Strapaze – der australische Sprinter von Lotto Soudal trat zur Donnerstag-Etappe nicht mehr an.