Ukrainischer Box-Weltmeister Usyk wird gegen Joshua kämpfen

Vorbereitung auf "AJ"

Jetzt gab Usyk in einer Videobotschaft auf Instagram bekannt, dass er sich doch auf den Kampf gegen Joshua vorbereiten wird. Dafür erhielt der Profiboxer eine Ausnahmegenehmigung der Regierung, um die Ukraine verlassen zu können. Männer zwischen 18 und 60 Jahren war dies wegen des Krieges verboten worden.

Auf dem Video des 35-Jährigen, ist hinter ihm an einem Haus ein Band in den ukrainischen Farben Gelb und Blau zu sehen. Darauf steht an den russischen Präsidenten Wladimir Putin gerichtet "Hands off Ukraine, Putin" (Hände weg von der Ukraine, Putin).