Ukraine: Boxchampion Usyk will mit Ring- statt Frontkampf helfen

"Sie haben mich gebeten, für ihren Stolz zu kämpfen", berichtete Usyk von seinem Krankenhausbesuch. "Ich weiß, dass viele meiner engen Freunde gerade an vorderster Front stehen und kämpfen. Ich unterstütze sie nur, und mit diesem Kampf will ich ihnen etwas Freude bringen zwischen all dem, was sie tun." Der Rückkampf war eigentlich für Mai geplant, wegen der russischen Invasion in die Ukraine wurde er aber verschoben. Nun findet er in Jeddah in Saudi-Arabien statt.

Nach Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine war Ussyk nach Kiew zurückgekehrt, um sich der Armee anzuschließen. Nun erklärte der 35-Jährige, dass er nicht mehr beim Militär kämpfen werde, wenn er nach dem Kampf in seine Heimat zurückkehre. "Jeden Tag habe ich gebetet: 'Bitte Gott, lass nicht zu, dass jemand versucht, mich zu töten'", erzählte Usyk. "Und bitte lass mich nicht auf irgendjemanden schießen."