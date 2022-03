Wladimir Klitschko: "Ich war noch nie stolzer als Ukrainer!"

Auch aktive Sportler aus der Ukraine beteiligen sich am Abwehrkampf gegen Russland, das vom Verbündeten Belarus unterstützt wird. So schloss sich der aktuelle Schwergewichts-Champion Oleksandr Ussyk, der die Titel der Verbände IBF, WBA, WBO und IBO vereint, einer territorialen Verteidigungseinheit in Kiew an. Er sei bereit zu kämpfen, sagte Ussyk dem US-Nachrichtensender CNN. „Es gibt keine Angst. Es gibt nur Verwunderung - wie kann so etwas im 21. Jahrhundert sein?“, fragte der 35-Jährige.