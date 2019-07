Überbezahlter Arnautovic und übersehene Medaille

Dass Arnautovic dem Lockruf des Geldes folgt, ist legitim in Zeiten, in denen Betriebstreue ohnehin als Schwäche ausgelegt wird. Nur sollten er und andere verwöhnte Fußballer begreifen, dass das Publikum in Anbetracht der Irrsinnsgehälter kritischer wird, fehlerlose Auftritte verlangt.

34 Millionen Euro garantiert der Dreijahresvertrag Arnautovic in Schanghai. Ein Betrag für den eine diplomierte Krankenschwester in Österreich 944 Jahre arbeiten müsste. Etwa 220.000 beträgt allein sein Wochenlohn. Womit dieser fast der Jahresgage eines Rapid-Kaderspielers entspricht. Boshafte werden meinen, dass selbst die Rapid-Gehälter in keiner vernünftigen Relation zu den Einkünften eines Normalbürgers stehen.

Das Verdienstmöglichkeiten eines Fußballprofis beschränken sich freilich auf ein knappes Jahrzehnt. Verletzungsbedingt kann eine Karriere schon viel früher enden. Nur: Trifft dieses Argument denn nicht auch auf Topathleten wie den silbernen Höck zu, der vergleichsweise um die goldene Ananas turnt?