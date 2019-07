Arnautovic-Deal: Wie China den Fußball erobern möchte

Marko Arnautovic ist nun also in China am Ball und geht in Schanghai auf Torjagd. In einem Land, das nicht nur wirtschaftlich nach oben strebt, sondern auch eine Fußballnation werden will. Und dafür lassen die Chinesen nichts unversucht. Den Transfer von Arnautovic ließ man sich 25 Millionen Euro kosten, in Shanghai kassiert der 30-Jährige künftig 200.000 Pfund (223.000 Euro) pro Woche.