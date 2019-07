Der erste Austrochinese im Fußball: "Ich wollte nur noch weg"

Erpressung

Der Widerstand des Tirolers war rasch gebrochen. Spätestens als der dezente Hinweis auf den eingezogenen Reisepass kam. „Ich wollte telefonieren, das haben sie nicht erlaubt. Das war eine Erpressung, ich hatte echt Angst. Was willst du anderes tun, als zu unterschreiben? Ich hab’ mir gedacht: ,Nicht, dass die mich jetzt irgendwo verschwinden lassen.’“ Bevor Kirchler seinen Vertrag auflöste, ließ er sich noch ein Flugticket und 3000 Dollar Gage aushändigen. „Dann bin ich weg.“



Dabei war der Wattener mit großen Erwartungen nach China gereist. Kirchler hatte mit dem FC Tirol turbulente Zeiten hinter sich, die im Konkurs des Meisters gipfelten. Das Angebot aus Peking kam ihm gerade recht. „Ich hatte von Tirol die Schnauze voll, finanziell war’s top, außerdem wäre es eh nur von Juli bis November gewesen.“

Keinen Tropfen Blut

Also tauchte Kirchler ein in diese andere Welt. Für drei Wochen, in denen er Sachen erlebte, die für „mehrere Bücher“ reichen. Beim Medizincheck kam ein Arzt mit blutigen Spritzen zur Abnahme daher. „Ich hab’ dem gesagt: ,Von mir kriegt ihr keinen Tropfen’“, erzählt der Wattener, der sich auch darüber wunderte, dass jeder Kicker von Guoan sich nebenbei auch noch um einen Hengst kümmern musste. „Der Präsi war ein Pferdenarr.“