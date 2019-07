Jubel bei den West-Ham-Fans: Arnautovic-Wechsel nach China fix

Arnautovic hatte bereits im Winter mit einem Wechsel nach China geliebäugelt. Neben Shanghai SIPG soll damals auch der Ligakonkurrent Guangzhou Evergrande um seine Unterschrift gebuhlt haben. West Ham reagierte nach wochenlangem Theater Ende Jänner mit einer Vertragsverlängerung über 2022 hinaus - zu verbesserten Bezügen. Nun folgt Arnautovic aber endgültig dem Ruf aus dem Reich der Mitte.

Die West-Ham-Fan weinen ihm keine Träne nach - und das, obwohl er in den vergangenen beiden Saisonen der erfolgreichste Stürmer des Premier-League-Klubs gewesen war. Vor einem Jahr war er sogar zum "Hammer of the year", also zum besten Spieler des Klubs in der Saison 2017/'18 gewählt worden. Aber schon nach der Transferposse im Jänner war die Stimmung umgeschlagen.