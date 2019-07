Marko Arnautovic in Schanghai mit viel Getöse präsentiert

Dass er im Auswärtsspiel bei Jiangsu Suning am Samstag spielen wird, ist unwahrscheinlich. Das nächste Heimspiel von Shanghai findet am kommenden Mittwoch gegen Hebei China Fortune statt. Als amtierenden Meister liegt SIPG in der Tabelle mit einem Spiel weniger fünf Punkte hinter Beijing Guoan. Bis Saisonende stehen noch 14 Ligapartien an.

Arnautovic: "Ich bin hier, um hart zu arbeiten. Ich will meinen Beitrag leisten, damit der Verein alle seine Ziele erreicht." In Schanghai soll Arnautovic ein kolportiertes Jahresgehalt von 11,5 Millionen Euro kassieren.