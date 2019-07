Ab nach China: Zehn Dinge, die Arnautovic wissen sollte

Der Spuck hat kein Ende

Eine übliche Angewohnheit vieler Chinesen ist es, in der Öffentlichkeit auf den Boden zu spucken. Was bei uns als schlechtes Benehmen und Unart gilt, ist in China völlig normal. Denn Spucken gilt als gesund. Touristen sind oft völlig befremdet, wie viele Chinesen gänzlich ungeniert ausspucken. Rubin Okotie, der in Beijing gespielt hat, erzählte: „Taxifahrer rotzen manchmal einfach in ihren Wagen oder spucken aus dem Fenster.“

Gesicht wahren

Es wird darauf geachtet, dass sowohl das eigene Gesicht als auch das des Gegenübers gewahrt wird. Dazu gehört, dass man seine Mitmenschen nicht durch Kritik bloßstellen darf. Chinesen bekommen ungern Fragen gestellt, weil sie eventuell zugeben müssten, etwas nicht zu wissen.

Nicht käuflich

„Ich kaufe dein Leben“, hatte Arnautovic in jungen Jahren zu einem Polizisten gesagt. Die Chinesen lassen sich nicht einmal als Kellner kaufen, nehmen kein Trinkgeld an, murmeln „das brauche ich nicht“.