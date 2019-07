Janko: Auf Arnautovic warten "irrsinnige Strapazen"

All you need is Schlaf.

Janko macht sich diesbezüglich keine Sorgen: „Was ich so mitbekommen habe im Nationalteam, kann der Marko überall schlafen“, lacht der 36-Jährige, der vor Kurzem seine Karriere beendet hat. „Unterm Strich waren die Reisen zum Nationalteam aber kein Zuckerschlecken. Setzte damals Teamchef Koller auf seinen Torjäger Janko, so kann und will Franco Foda auf Mittelstürmer Arnautovic, der im Team seit einiger Zeit die Janko-Rolle übernommen hat, nicht verzichten. „Wir standen in telefonischem Kontakt. Marko hat mich über den Transfer nach China informiert und mir mitgeteilt, dass er weiterhin gerne für das Nationalteam spielt“, erklärt Foda. Für ihn wird Arnautovic ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft in der EM-Qualifikation bleiben, nicht zuletzt weil die chinesische Liga im Kalenderjahr-Modus gespielt wird und am 1. Dezember endet. Arnautovic sollte somit Fitness und Rhythmus auf dem Weg zur Endrunde 2020 mitbringen.