Euphorischer Empfang für Marko Arnautovic in China

Unter regem Interesse der chinesischen Fans ist Marko Arnautovic am Mittwochvormittag in Schanghai eingetroffen. Am Flughafen Shanghai Pudong International der Metropole wurde Österreichs Fußball-Star von einer Delegation seines Klubs Shanghai SIPG empfangen, wie chinesische Internetportale berichteten. Arnautovic soll am Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

Sun Xiang, 2008/09 bei der Wiener Austria tätig, holte Arnautovic ab und überreichte ihm einen roten Fan-Schal. Der chinesische Ex-Profi ist nun in einer führenden Position im Management von Shanghai SIPG tätig, nachdem er seine Karriere dort ausklingen ließ. Arnautovic ließ sich danach mit den Fans ablichten. Mehr als 100 waren erschienen, um den Wiener willkommen zu heißen. Knapp elf Stunden dauerte der Flug von Frankfurt aus.