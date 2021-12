Trotz Corona-Misere: ÖHB-Frauen kämpften gegen Brasilien wacker

Der Start war alles andere als erfreulich: In Führung gingen die Brasilianerinnen nach nur eineinhalb Minuten und legten nach nur einer halben Minute nach. Die Österreicherinnen kamen durch Tore von Ines Ivancok und Patricia Kovacs ins Spiel, doch bei den Brasilianerinnen ging es Schlag auf Schlag. So gut wie jeder Ballverlust der Österreicherinnen wurde mit einem gefährlichen Gegenstoß bestraft. Und so lag man in der ersten Halbzeit zeitweise mit sieben Toren zurück.

„Zu billig!“, ärgerte sich Coach Helfried Müller schon beim ersten Time-out nach sieben Minuten. Die Österreicherinnen trauten sich dann mehr und bekamen mehr Chancen, doch Weltklasse-Torhüterin Barbara Ahrenhart machte die meisten zunichte – und traf gleich selbst mehrmals ins leere Tor beim österreichischen Spiel mit sieben Feldspielerinnen. Als die Deckung endlich besser funktionierte, starteten die Österreicherinnen gegen Ende der ersten Hälfte eine Aufholjagd – und glichen kurz vor der Pause auf 15:15 aus. Zum Start der zweiten Hälfte gingen sie mehrmals in Führung, bevor ihnen Kraft und Ideen ausgingen.

Positiv bleiben

Ersatzcoach Müller sprach den Spielerinnen dennoch ein Kompliment aus. „Sie haben nie aufgegeben“, freute er sich über die positive Spielmoral. Diese ließ sich das Team auch durch die vielen positiven Corona-Tests nicht nehmen. Sieben Spielerinnen befanden sich während der Partie gegen Brasilien in Quarantäne, zwölf standen zur Verfügung.

Das Positive an den positiven Tests: Viele Junge haben bei der WM die Chance, sich zu beweisen. Nach Nora Leitner gegen Gastgeber Spanien schrieb gestern etwa die 19-jährige Kristina Dramac als WM-Torschützin an.

Demnächst könnte es Entlastung geben, wenn sich die ersten Spielerinnen wieder freitesten können, bevor es am Freitag gegen Japan und am Sonntag gegen Kroatien weitergeht.