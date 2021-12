Erneut Corona bei der Handball-WM: Top-Werferin Pandza fällt aus

Österreichs Handball-Damen sind vom Pech verfolgt. Vor dem Abendspiel der WM in Spanien gegen das Team des Gastgebers wurde Katarina Pandza positiv auf Covid-19 getestet. Die 19-Jährige war beste Werferin im Turnier.

Unabhängig davon wurde zuvor Sarah Draguljic zum Nationalteam geholt, womit gegen Spanien erneut 12 Spielerinnen auflaufen werden.

Hoffnung "Freitesten"

Da die Infektionskette im Team mit einem erneuten positiven Fall noch nicht durchbrochen werden konnte, lotete der ÖHB mit dem Nationalteam sämtliche Möglichkeiten aus, ÖHB-Präsident Markus Plazer: „Man darf nicht vergessen, dass hier viele Interessen zu vertreten sind. An allererster Stelle steht die Gesundheit der Spielerinnen. Nicht nur unserer Mannschaft, auch der anderen Teams. Es kommt das sportliche Interesse, das Interesse des Veranstalters und auch das Interesse Österreichs hinzu. Zu allen Themen waren und sind wir mit der IHF und unserem Teamarzt im Austausch. In der Mannschaft ist eine unglaubliche Einstimmigkeit vorhanden. Sie waren alle dafür, heute gegen Spanien anzutreten. Wir haben zudem das OK von der IHF bekommen, dass wir jene Spielerinnen, die sich in Quarantäne befinden, in den kommenden Tagen freitesten können.“