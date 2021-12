Trauer in der NFL: 33-jähriger Super-Bowl-Champion gestorben

Demaryius Thomas, der frühere Wide Receiver der Denver Broncos, ist völlig unerwartet im Alter von 33 Jahren gestorben.

"Wir sind nach dem plötzlichen, tragischen Tod von Demaryius Thomas am Boden zerstört, unser Herz ist gebrochen", erklärten die Broncos in einer Stellungnahme. Thomas wurde am 9. Dezember in seinem Haus in Roswell, Georgia, tot aufgefunden. Die Todesursache ist bislang unbekannt.