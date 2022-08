Polcanovas Doppel-Gold und Dadics Tränen: Die Tops und Flops von München

Nach elf Wettkampftagen und 177 Medaillenentscheidungen endeten am Sonntag die Championships. Die Sammel-EM war das größte Sportevent in der bayerischen Landeshauptstadt seit den Olympischen Spielen 1972. Österreich jubelte schlussendlich über acht Medaillen, vier davon in Gold. Ein Rückblick auf elf Tage Jubel, Trubel und Tränen.