Tour de France: Pogacar blieb in den Pyrenäen weiter makellos

Es war ein ertragreicher Dienstag, den Patrick Konrad auf der 16. Etappe der Tour de France verbrachte. Sein Solo-Ritt über fast 40 Kilometer machte den Wahl-Burgenländer zum dritten österreichischen Etappensieger beim bedeutendsten Radrennen der Welt, und er brachte auch eine ganze Menge Preisgeld:

11.000 Euro für den Tagessieg, 2.000 Euro als kämpferischster Fahrer, dazu 650 Euro für den Gewinn der Bergwertung auf dem Col de la Core (1. Kategorie), 500 Euro für den Col de Portet-d’Aspet (2.) und 200 Euro für die Côte d’Aspret-Sarrat (4.).

Traditionell fließen die Einnahmen in die Mannschaftskasse – Radprofis sind Angestellte ihrer Teams. Patrick Konrad jedenfalls feierte seinen dritten Sieg als Profi ausgiebig, der Regen in den Pyrenäen tat der Freude keinen Abbruch. „Es hat lange gedauert. Ich war ja sehr oft schon sehr knapp dran, mit einem zweiten Platz beim Giro d’Italia, einem zweiten bei der Tour am vergangenen Samstag, auch in einigen anderen Rennen“, sagte Konrad am Mittwoch vor dem Start der 17. Etappe.

„Ich habe immer dran geglaubt und gewusst, dass ich bei dieser Tour die Beine für einen Erfolg habe. Ich musste nur weiterkämpfen und es probieren.“