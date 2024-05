Tod im Ukraine-Krieg: Trauer um einen ehemaligen Europameister

Oleksandr Pjeljeschenko, zweifacher Ex-Europameister im Gewichtheben, ist im Ukraine-Krieg gefallen. Der 30-Jährige kam laut Angaben des ukrainischen Gewichtheber-Verbandes vom Montag an der Front ums Leben. Pjeljeschenko vertrat seine Heimat bei den Olympischen Sommerspielen in Rio 2016, wo er Vierter in der Kategorie bis 85 kg wurde. EM-Gold gewann er 2016 und 2017, ein Jahr später wurde er wegen eines Dopingvergehens gesperrt.