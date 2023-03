Zwei Ukrainer in Österreich: „Unvorstellbar, gegen Russen anzutreten“

Inna Loseva und Ivan Losev nahmen die Förderung vorübergehend in Anspruch – bis zur EM im vergangenen Sommer in München. „Wir wollten keine staatliche Hilfe in Anspruch nehmen, die andere vielleicht dringender brauchen. Deshalb arbeiten wir Vollzeit, was sich mit Spitzensporttraining schwer vereinbaren lässt“, sagt Loseva.

Sportminister Kogler hat die beiden in Salzburg getroffen, wo sie jetzt wohnen. Das Treffen, sagt Kogler, „bestärkt mich in unserer Haltung gegenüber dem IOC“. Denn die Ukrainer seien es, die „an der Front kämpfen müssen, um ihre Heimat zu verteidigen, sie sind es, deren Sportstätten zerstört worden sind, die ins Ausland fliehen mussten und in ständiger Sorge um ihre Familien trainieren“. Ihnen sei es nicht zuzumuten, russischen Sportlern im Wettkampf gegenüberzustehen. Loseva ist eindeutig: „Wir haben noch keinen russischen Sportler getroffen, der die Regierung nicht unterstützt hätte. Sie werden ja auch von ihr finanziert. Aus unserer Sicht sollte es für niemanden eine Ausnahme geben.“