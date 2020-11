Nach acht Monaten Corona-Pause geht es wieder los - in China

Wegen der Corona-Pandemie gelten bei den Turnieren hohe Sicherheitsauflagen, nach der Einreise erfolgte eine zweiwöchigen Quarantäne und der Aufenthalt in einer Bubble. Von 19. bis 22. November sind die ITTF Finals in Zhengzhou angesetzt, danach ein Promotion-Event zur neu geschaffenen WTT-Serie in Macau (25.- 29.).

Polcanova wird trotz Einladung vor Macau heimreisen, um sich auf die Champions League der Frauen von 1. bis 8. Dezember in Linz vorzubereiten. Gardos plant für alle China-Events.