Tischtennis-Ass Fegerl: "2021 kann problematisch werden"

Das Glück ist ein Fegerl? So ganz lässt sich angesichts der gegenwärtigen Situation für Spitzensportler nicht behaupten, aber dem gebürtigen Waldviertler "geht es eigentlich ganz gut".

Freilich, was die sportlichen Aktivitäten betrifft, ist auch Stefan Fegerl eingeschränkt. Mit seiner Familie, mit der ehemaligen Topspielerin Li Qiangbing ist er seit Sommer 2013 verheiratet, lebt er zurückgezogen in der Wiener Wohnung. Den Tischtennisraum im Haus durfte er seit einem Monat nicht mehr benützen. So verbrachte er viel Zeit mit den Kindern Louis (6) und Lias (2). "Ich mache in erster Linie Liegestütze und Sit-ups. Aber nur dann, wenn die Kinder schon schlafen, sonst hätten sie auf mir herumgeturnt".

Das soll vorbei sein. Auch, wenn es offiziell nur Outdoor-Training geben soll ("da fliegen bei Wind die Tischtennisbälle unkontrolliert durch die Gegend"), zieht es den 31-Jährigen in die Halle. "Wir erfahren am Sonntagabend vom Tischtennis-Verband, ob wir am Montag in Stockerau unter gewissen Auflagen in der Halle spielen können."