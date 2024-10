Mit 14 Jahren bei der Tischtennis-EM: Der steile Aufstieg von Nina Skerbinz

Am Montag sitzt Nina Skerbinz wieder in der Schule und wird einiges zu erzählen haben. Die 14-Jährige aus Markgrafneusiedl kann als eine der Sensationen der EM in Linz bezeichnet werden. Mit drei Siegen in der Qualifikation schaffte es das Riesentalent in den Hauptbewerb, wo Skerbinz erst gegen die Rumänin Elizabeta Samara, Europameisterin 2015, verlor. „Sie war in den entscheidenden Situationen routinierter. Ich hätte mir nie gedacht, dass ich so weit komme“, sagte Skerbinz zufrieden.