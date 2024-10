Bitte zu Tisch mit den Olympia-Stars: Erster Erfolg bei der EM in Linz

Wie sollte denn der Herr auch wissen, dass vor wenigen Wochen tausende Franzosen den Jungstar frenetisch zugejubelt haben, als dieser bei Olympia in Paris sensationell Bronze holte? Felix Lebrun, sein Bruder Alexis und der Schwede Truls Möregardh sind seit den Olympischen Spielen die wohl bekanntesten europäischen Tischtennisspieler. Und auch jene, die nach den Partien in Linz gerne Autogrammwünsche erfüllen.

Das ist auch dringen nötig, wie Daniel Habesohn nach dem Auftaktsieg im Doppel mit Robert Gardos sagt: „Auf die Bedingungen muss man sich einstellen. Die Bälle sind recht hart uns sie rutsche auf dem Tisch ein wenig. Dadurch wird der Ball nach dem Absprung schnell. Man muss am Ball arbeiten, sonst rutscht er einem ins Netz.“ Gegen Putuntica/Levajac lagen Habesohn/Gardos im Entscheidungssatz 0:6 zurück. „Wir wussten, dass wir simpler spielen müssen“, sagte Habesohn. Plötzlich stand es 8:6 und letztlich 3:2 in Sätzen.

Erste Medaille

Im Mixed-Doppel stand am Donnerstag auch schon die erste Medaille für Österreich fest. Sofia Polcanova und Robert Gardos gewannen ihr Viertelfinale gegen die Polen Maciej Kubik/Katarzyna Wegrzyn 3:2 und treffen im Semifinale am Freitag auf die Deutschen Annett Kaufmann/Patrick Franziska. Rang drei wird nicht ausgespielt, weshalb die MEdaille schon fix ist. „Ich war im ersten Spiel richtig nervös“, sagte Polcanova, die in Linz zwei EM-Titel verteidigen will.