Spiel um Gold: Polcanova und Gardos stehen in Linz im EM-Finale

Sofia Polcanova und Robert Gardos spielen um Gold bei der Tischtennis-EM in Linz. Das österreichische Mixed-Doppel gewann am Freitag das Semifinale gegen die Deutschen Annett Kaufmann und Patrick Franziska 3:2 in Sätzen, der entscheidende fünfte Satz endete 16:14.

Das Finale um die Goldmedaille steigt heute Abend um 21 Uhr (ORF Sport+). Gegner sind die Spanier Alvaro Robles und Maria Xiao.