Tischtennis-Ass Sofia Polcanova starke Zweite beim Europa Top 16

Tischtennis-Europameisterin Sofia Polcanova hat beim Europa Top 16 in Montreux den zweiten Platz belegt. Die als Nummer zwei gesetzte Linzerin verlor Sonntagnachmittag das Finale gegen die deutsche Titelverteidigerin Han Ying mit 1:4 (-5,10,-3,-9,-5). F√ľr die 28-J√§hrige ist es dennoch das beste Ergebnis ihrer Karriere bei dem Gro√üturnier. 2019, 2020 und 2022 war sie jeweils Dritte.

Im Halbfinale am Vormittag hatte Polcanova in einer Neuauflage des EM-Endspiels von 2022 die Deutsche Nina Mittelham mit 4:3 (7,-10,-8,7,8,-9,9) besiegt. "Ich wollte eine andere Medaillen-Farbe. Das ist gelungen", so die Oberösterreicherin.