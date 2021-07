Tischtennis-Ass Liu Jia zog mit 4:0-Sieg ins Achtelfinale ein

Die Oberösterreicherin Liu Jia steht beim olympischen Tischtennis-Einzel von Tokio nach ihrem vierten Sieg in Folge bereits im Achtelfinale. Die 39-Jährige besiegte am Dienstag in der dritten Runde die Weltranglisten-18. Adriana Diaz aus Puerto Rico souverän 4:0 (9,4,9,8,9). Noch am Dienstag (13.30 Uhr MESZ) spielt Liu um den Einzug ins Viertelfinale. Gegnerin ist die Südkoreanerin Jeon Jihee oder die Französin Yuan Jia Nan.