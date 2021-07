Habesohn gewinnt bei der Olympia-Premiere, Altstar Gardos verlor

Sieg und Niederlage hat es am Sonntag für Österreichs Tischtennis-Duo im olympischen Männer-Einzel in Tokio gegeben. Daniel Habesohn hatte zunächst Chew Zhe Yu aus Singapur 4:1 (7,8,9,-6,10) besiegt, danach verlor Robert Gardos gegen den Briten Paul Drinkhall 1:4 (-11,6,-4,-10,-6). Habesohn trifft am Montag auf Marcos Freitas (POR). Zudem spielen im Frauen-Einzel in Runde zwei Liu Jia gegen Polina Michailowa (ROC) und in Runde drei Sofia Polcanova gegen Nanika Batra (IND).