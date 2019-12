Ein Segel-Duo auf dem schmalen Grat zwischen WM und Olympia

Auch, wenn es um eine WM-Medaille geht und die gesamte Konkurrenz am Start ist, wollen Zajac und Matz nicht zu viel riskieren: „Wir dürfen nicht das große und übergeordnete Ziel aus den Augen verlieren. Das sind die Olympischen Spiele in Tokio.“ Ein Wettfahrtsieg in Auckland wäre eine weitere Verletzung acht Monate vor Olympia nicht wert.

Noch dazu haben Zajac/ Matz die Qualifikation für Tokio längst geschafft. Im Gegensatz zu einigen Top-Teams, bei denen es in Auckland um sehr viel geht. Nur noch vier Nationen-Tickets sind für Olympia zu vergeben. Bei einigen großen Segel-Nationen gibt es zusätzlich interne Ausscheidungen.

„Es werden einige Teams ihre Karten auf den Tisch legen müssen“, freut sich Zajac, der Olympia-Dritte von 2016. Damit hat das Tarnen und Täuschen ein Ende und werden viele Kameras auf die Boote gerichtet sein.

Bei dieser WM kann man sich sowieso nicht verstecken. Segeln ist eine Volkssportart in Neuseeland. „Das Fernsehen überträgt alle Wettfahrten live. Und auf dem Wasser ist richtig viel Verkehr. Auch das Team des America’s Cup trainiert gerade vor Auckland. Es segelt gefühlt jeder Zweite hier.“