Thiem, Kalajdzic und Co.: Österreichs Stars beim Tag des Sports

Die Jubiläumsveranstaltung, die erstmals komplett auch live gestreamt wurde, wurde auch zum Anlass genommen, um ein Zeichen in Richtung Natur zu setzen. Über 150 Welt- und Europameister aus über 25 Sportarten wurden in der Hall of Fame sowie auf der 360-Grad-Bühne geehrt. Sie erhielten Urkunden, die auch für je einen gepflanzten Baum im Brunnenthal in Oberösterreich stehen. Dort entsteht auf einer Fläche von 5.500 Quadratmetern ein klimastabiler Mischwald aus 2.000 Bäumchen, über 200 davon ist ein Wald der Sportlerinnen und Sportler.

"Eine sehr gute Idee in Zeiten, wo wir alle den Klimawandel spüren, ein Zeichen in dieser Form zu setzen. Das ist ein Thema, das uns alle angeht. Taugt mir, dass wir als Sportler in dieser Form ein bisserl was dazu beitragen können", sagte die Olympia-Bronzemedaillengewinnerin im Karate, Bettina Plank, stellvertretend für alle geehrten Sportler am Tag des Sports 2021.